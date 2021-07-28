ذروة شهب دلتا الدلويات 2021 .. غدًا

المواطن- محمد داوود- جدة

تصل زخة شهب دلتا الدلويات ذروة تساقطها هذه السنة من منتصف ليل يوم غد الخميس 29 يوليو، وخلال الساعات قبل شروق الشمس الجمعة 30 يوليو بسماء السعودية والوطن العربي.

ترصد في كل العالم:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن شهب دلتا الدلويات تُشاهد من النصفين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية، إلا أن رؤيتها أفضل في خطوط العرض الجنوبية (جنوب خط الاستواء)، بالإضافة إلى أن المناطق الاستوائية والمجاورة لخط الاستواء، وباستثناء القاطنين في أقصى شمال الكرة الأرضية، حيث حاليًا ساعات الليل قصيرة أو لا يوجد ليل هناك، فإن هذه الشهب يمكن رصدها من كافة مناطق العالم.

ذروة شهب دلتا:

وأشار إلى أن دلتا الدلويات من الشهب المتوسطة تنشط سنويًا في الفترة من 12 يوليو وحتى 23 أغسطس، وتنتج ما يصل إلى حوالي 20 شهاب بالساعة عند ذروتها، ولكن يتوقع أن يكون العدد المرصود أقل هذه السنة، حيث سيتزامن مع ذروة شهب دلتا الدلويات القمر الأحدب المتناقص في سماء الليل مما سيقلل بشدة عدد الشهب المرئية.

كرات ساطعة وسريعة:

ولفت إلى أنه يعتقد أن مصدر شهب دلتا الدلويات هو المذنب 96P ماكهولز، ففي هذا الوقت من العام تعبر الأرض أثناء دورانها حول الشمس مسار مدار هذا المذنب، حيث تصطدم قطع الحصى بأعلى الغلاف الجوي بسرعة 41 كيلومترًا بالثانية وتحترق على ارتفاع ما بين 70 إلى 100 كيلومتر فوق سطح الأرض عندها تظهر كشريط من الضوء، كما تشتهر شهب دلتا الدلويات بالكرات النارية الساطعة السريعة ويتوقع أن تكون الذروة بعد حوالي الساعة الثانية فجر الجمعة حسب التوقيت المحلي، وسوف يستمر تدفق الشهب إلى ما قبل ظهور ضوء الفجر، وذلك بمراقبة الأفق الجنوبي الشرقي من موقع مظلم بعيدًا عن أضواء المدن وأن تكون السماء صافية.

التكيف مع الظلام:

واختتم أبو زاهرة بالقول، يجب على الراصد أن يعطي لنفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب، وأيضًا تحتاج عين الإنسان لحوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلام، ولا توجد حاجة لاستخدام معدات خاصة لرؤية الشهب فهي ترى بالعين المجردة، وإذا تم تعقب مسار هذه الشهب فسوف تظهر أنها تنطلق من نقطة محددة في السماء تسمى نقطة الإشعاع بالقرب من نجم دلتا الدلو ” سكات “، إلا إنه يمكن رؤية الشهب تنطلق من أي مكان في السماء، وللتنويه فإن شهب دلتا الدلويات سوف تستمر لعدة أسابيع بعد الذروة ولكن بمعدل أقل وسوف تتحد مع شهب البرشاويات ما يجعل رصدها مفتوح خلال هذه الفترة.

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