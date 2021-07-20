رئاسة الحرمين: جاهزون بشكل تام لاستقبال الحجاج لأداء طواف الإفاضة

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها بكامل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن لأداء طواف الإفاضة، في ظل منظومة خدمات متكاملة.

التأكد من الجاهزية:

كما تم التأكد من جاهزية الإمكانات البشرية والآلية كآفة؛ لاستقبال الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية، ومراعية لتطلعات القيادة نحو تقديم أفضل الخدمات.

استعداد تام:

وجرى الاستعداد التام لأروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات قبل قدوم الحجيج؛ لتحقيق الأهداف وتسهيل دخول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.

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