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رئيسة نادي فليج بحفر الباطن: خرجنا بتوصيات سترى النور قريبًا
بحضور أعضاء مجلس الإدارة

رئيسة نادي فليج بحفر الباطن: خرجنا بتوصيات سترى النور قريبًا

2021/07/09
الساعة 11:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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رئيسة نادي فليج بحفر الباطن: خرجنا بتوصيات سترى النور قريبًا رئيسة نادي فليج: خرجنا بتوصيات سترى النور قريبًا
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

عقد نادي فيلج لكرة القدم بمحافظة حفر الباطن، مساء اليوم، الاجتماع التأسيسي للنادي، بحضور رئيسة النادي المحامية أبرار شاكر والرئيس التنفيذي للنادي الأستاذ فهد أبو قرين وأعضاء مجلس إدارة النادي.

عدد من التوصيات:

وقالت رئيسة النادي أبرار شاكر لـ”المواطن“: اليوم انعقد الاجتماع التأسيسي للنادي، وخرجنا ولله الحمد بعدد من التوصيات والنتائج التي ستخدم محافظة حفر الباطن والكرة السعودية، وسوف ترى النور قريبًا- بإذن الله.

وأضاف عضو اللجنة الاستشارية مضحي الشمري: سعيد جِدًّا بتأسيس نادي فليج وبإذن الله سيعود بالنفع على شباب وشابات محافظة حفر الباطن، وبإذن الله ستكون أهداف الاجتماع إيجابية، وأضاف الشمري أن نادي فليج الرياضي يعتبر أول نادٍ خاص يؤسس على مستوى المملكة.

 

رئيسة نادي فليج: خرجنا بتوصيات سترى النور قريبًا

رئيسة نادي فليج: خرجنا بتوصيات سترى النور قريبًا


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