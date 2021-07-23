رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة لـ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج

المواطن - واس

رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هـ.

وسأل رئيس أمن الدولة المولى ـ عز وجل ـ أن يتقبل من حجاج بيت الله مناسكهم وصالح أعمالهم، وأن يوفق وطننا الغالي للنجاح في المواسم القادمة، وأن يديم عليه أمنه ورخاءه واستقراره.

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