رئيس الكاف يدعم مقترح السعودية حول كأس العالم

المواطن - محمد سمعه

أعلن الجنوب إفريقي باتريس باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، دعمه لـ مقترح السعودية حول كأس العالم.

رئيس الكاف يرحب بالمقترح السعودي ويدعمه:

وأكد موتسيبي في مقطع فيديو أن الاتحاد الإفريقي يدعم المقترح السعودي الذي يتضمن إقامة بطولة كأس العالم، كل عامين بدلًا من 4 أعوام.

أغلبة موافقة على المقترح السعودي:

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة السويسري جياني إنفانتينو، وافق بشكل مبدئي على دراسة اقتراح الاتحاد السعودي لكرة القدم حول تعديل موعد إقامة كأس العالم للرجال والسيدات، عقب اجتماع “كونجرس” الاتحاد الدولي، حيث وافق “فيفا” على دراسة جدوى إقامة كأس العالم كل عامين، بدلًا من 4 أعوام، بعد موافقة الأغلبية.

ووافق 166 صوتًا بينما اعترض 22 صوتًا على المقترح.

يذكر أن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، كان أكد على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيعيد النظر في روزنامته بشكل كامل، إذا تم الموافقة على المقترح السعودي.

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