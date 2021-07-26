‎الرئيسية
جديد الأخبار
رئيس تونس يعفي رئيس الوزراء عن منصه ويجمد سلطات النواب
أكد أن هناك إجراءات أخرى ستتخذ تباعًا لمنع الدم في البلاد

رئيس تونس يعفي رئيس الوزراء عن منصه ويجمد سلطات النواب

2021/07/26
الساعة 12:10 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
رئيس تونس يعفي رئيس الوزراء عن منصه ويجمد سلطات النواب قيس سعيد
المواطن - متابعة

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

قرارات قيس سعيد: 

كما قرر الرئيس تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وقال قيس سعيد: سنتخذ إجراءات استثنائية لإنقاذ تونس، وسأقوم بتعيين الوزراء في الحكومة المقبلة.

وأكد الرئيس التونسي: الإجراءات المتخذة ليست انقلابًا على دستور البلاد، وعلى الجيش الرد بوابل من الرصاص على من يطلق رصاصة واحدة.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

رئيس تونس : الوضع كارثي وهناك لوبيات تفسد إجراءات مكافحة كورونا

اعترف الرئيس التونسي قيس بن سعيد بصعوبة الوضع