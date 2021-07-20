رئيس مالي المؤقت يتعرض لمحاولة طعن

المواطن - متابعة

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن رئيس مالي المؤقت، أسيمي جويتا، تعرض لمحاولة طعن اليوم الثلاثاء.

أسيمي جويتا:

وأدى أسيمي جويتا اليمين الدستوري رئيسًا مؤقتًا لمالي، في 7 يونيو الماضي خلال مراسم أقيمت بالعاصمة بامكو، تعهد فيها أنه سيشرف على فترة انتقال نحو انتخابات رئاسية ديمقراطية.

وقال جويتا – حسبما ذكرت شبكة “يورونيوز” الأوروبية- “الوضع يقدم لنا الفرصة لإعادة إرساء عملية الانتقال في الاتجاه الذي يرغب فيه الشعب”، مضيفًا أنه أُلزم بتطبيق “الأعمال الضرورية من أجل نجاح فترة الانتقال، وخاصة لتنظيم انتخابات رئاسية ذات مصداقية ونزيهة وشفافة وتجرى في الموعد المقرر لها”.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت جويتا في رئيسًا انتقاليًا للبلاد في مايو، غير أنه أدى اليمين الدستورية رسميًا في يونيو، كما أنه تحت ضغط من القوى الإقليمية والدولية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية خلال شهر فبراير المقبل كما هو مقرر.

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