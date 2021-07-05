المواطن - الرياض

قال رئيس هيئة النقل رميح بن محمد الرميح، خلال المؤتمر الصحفي عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية: حصة النقل العام ستكون 15% من إجمالي عدد الرحلات بين المدن.

فيديو | رئيس هيئة النقل: حصة النقل العام ستكون 15٪ من إجمالي عدد الرحلات بين المدن#الإخبارية pic.twitter.com/8iMmB1KVQf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 5, 2021

وأضاف الرميح، خلال المؤتمر، أن “التقنية محور أساسي في إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية”.

وخلال المؤتمر قال رئيس هيئة الطيران، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج: إننا نستهدف تطوير قطاع المساندة والخدمات الأرضية.. وسنضاعف النقل الجوي ليشمل 250 محطة عالمية.

فيديو | رئيس هيئة النقل: التقنية محور أساسي في استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية #الإخبارية pic.twitter.com/3CmSKas1Rq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 5, 2021

وأضاف رئيس هيئة الطيران، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن الشراكة مع القطاع الخاص ستكون محورية بقطاع الطيران المحلي.

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