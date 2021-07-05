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رئيس هيئة النقل: حصة النقل العام ستكون 15% من إجمالي عدد الرحلات بين المدن
التقنية محور أساسي في إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية

رئيس هيئة النقل: حصة النقل العام ستكون 15% من إجمالي عدد الرحلات بين المدن

2021/07/05
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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رئيس هيئة النقل: حصة النقل العام ستكون 15% من إجمالي عدد الرحلات بين المدن
المواطن - الرياض

قال رئيس هيئة النقل رميح بن محمد الرميح، خلال المؤتمر الصحفي عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية: حصة النقل العام ستكون 15% من إجمالي عدد الرحلات بين المدن.

وأضاف الرميح، خلال المؤتمر، أن “التقنية محور أساسي في إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية”.

وخلال المؤتمر قال رئيس هيئة الطيران، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج: إننا نستهدف تطوير قطاع المساندة والخدمات الأرضية.. وسنضاعف النقل الجوي ليشمل 250 محطة عالمية.

وأضاف رئيس هيئة الطيران، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن الشراكة مع القطاع الخاص ستكون محورية بقطاع الطيران المحلي.

 

 


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