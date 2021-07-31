راقصو السامبا يحسمون الشوط الأول بلقاء مصر والبرازيل

المواطن - محمد سمعه

أنهى منتخب راقصي السامبا الشوط الأول من مباراة مصر والبرازيل بالتقدم بهدف دون رد، وذلك ضمن مواجهات دور ربع النهائي في منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو.

وبدأ الشوط الأول بأفضلية برازيلية لكنها لم تُترجم لفرص خطيرة، مع وجود بعض المحاولات الهجومية من قبل لاعبي منتخب مصر عبر رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر.

كونها يُترجم أفضلية البرازيل بالشوط الأول

ولكن في غفلة دفاعية من لاعبي منتخب مصر الأولمبي، تمكن منتخب البرازيل من إحراز الهدف الأول بالدقيقة الـ37 عبر ماثيوس كونها بعد تمريرة متقنة من اللاعب ريتشارلسون.

تشكيلة مصر والبرازيل

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي مكونًا من: “محمد الشناوي، أسامة جلال، أحمد حجازي، محمود حمدي “الونش”، كريم العراقي، أحمد فتوح، أكرم توفيق، رمضان صبحي، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد ياسر ريان”.

أما المدرب البرازيلي أندري جاردين فكشف عن تشكيلة منتخب البرازيل الأولمبي التي جاءت مكونة من: “سانتوس، آرانا، داني ألفيس، دييغو كارلوس، نينو، دوجلاس لويز، برونو غيمارايش، أنتوني، كلاودينهو، ريتشارلسون، ماثيوس كونها”.

وسيواجه الفائز من مباراة المنتخب المصري ضد البرازيل، الفائز من مباراة كويا الجنوبية والمكسيك في دور نصف النهائي.

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