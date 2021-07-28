رجل محظوظ يكتشف كنزًا قيمته 390 مليون ريال في حديقته

المواطن- متابعة

عثر أحد العمال في سريلانكا على كنز في حديقة رجل محظوظ عن طريق الصدفة، حيث وجد أكبر حجر من الياقوت الأزرق في العالم وذلك بينما كانوا يحفرون بئرًا في حديقته.

مواصفات الحجر الثمين

ويبلغ وزن الحجر 510 كيلوغرامات، وقدّر خبراء قيمته بنحو 72 مليون جنيه إسترليني (390 مليون ريال)، وقد نقله لخزنة بأحد المصارف في كولومبو.

وبحسب صحيفة The Sun البريطانية، فقد قال مالك العقار الذي تم العثور فيه على الياقوتة العملاقة، والذي كشف فقط عن اسمه الأول جاماجي: أعلمنا أحد العمال الذين كانوا يعملون على حفر بئر في حديقتي بوجود بعض الأحجار التي تبدو براقة.

وتبع استخراج الحجر الثمين العملاق عملية إزالة الشوائب، كي يتمكن خبراء الأحجار الكريمة من تحليل جودتها والتصديق عليها.

وعلّقت الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات في سريلانكا على اكتشاف الكنز الثمين، بشكل مقتضب؛ خوفًا من إقدام كثيرين على الحفر في المنطقة التي عثر فيها على الحجر، ولكنها لم تستطع أن تخفي معلومة أنه الأكبر في العالم، حيث يبلغ طوله 100 سنتيمترًا، وعرضه 72 سنتيمترًا، وارتفاعه 50 سنتيمترًا.

عمر الحجر الكريم

ووفق عالمة الأحجار الكريمة الدكتورة جاميني زويسا، فقد يكون عمر الحجر حوالي 400 مليون سنة، بحسب موقع سكاي نيوز.

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