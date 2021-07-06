“رحلة إبداعية حول المملكة” تستعد لاستقبال مواهب منطقة تبوك

المواطن - الرياض

في إطار التعاون المشترك والمتواصل بين “الهيئة العامة للترفيه” في المملكة العربية السعودية و”أكاديمة MBC”، تواصِل مبادرة “رحلة إبداعية حول المملكة” محطاتها الهادفة لتغطية معظم مناطق السعودية بهدف اكتشاف واستقطاب وإلهام أبرز المواهب في قطاعَي الإعلام والترفيه، والمحطة القادمة هي منطقة تبوك.

تقام الفعاليات في فندق غراند ميلينيوم تبوك، حيث تمتد تجارب الأداء على مدى ثلاثة أيام متواصلة اعتباراً من 6 ولغاية 8 يوليو.

شروط التقديم

يُشترط بالراغبين في التقدّم لتجارب الأداء تقديم طلبات المشاركة رسمياً عبر الموقع الالكتروني لأكاديمية MBC https://www.mbcacademy.me حيث سيتم استقبال الحاصلين على تأكيدٍ رسمي بالمشاركة من قِبل الأكاديمية.

ندوات وورش عمل

يتخلّل تجارب الأداء المُرتَقبة في تبوك العديد من الفعاليات المصاحبة، فضلاً عن إطلاق الندوات وورش العمل، بموازاة الجلسات الحوارية والمُداخلات المُلهِمة. كل ذلك بحضور كوكبة من الضيوف والمدعوّين من نجوم ونجمات الإعلام والترفيه والتلفزيون والسينما، بالإضافة إلى لجنة التحكيم التي تضم نخبة من الأساتذة والمدربين وذوي الاختصاص.

الجدير ذكره أن المناطق القادمة المُعلَنة من “رحلة إبداعية حول المملكة” والتي سَتلي منطقة تبوك هي: أبها، الطائف، القصيم، الخبر، الرياض، وغيرها من المناطق والمدن التي يُعلَن عنها لاحقاً.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة