رحلة جيف بيزوس من إطلاق أمازون من مرآب لثروة 211 مليار دولار

المواطن - متابعة

ترك الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، منصبه منذ خمسة أيام فقط، وذلك بعد 27 عامًا قضاها بهذا المنصب، بينما سيظل في الشركة ليشغل منصب رئيس مجلس الإدارة التي يمتلك منها 11%، حيث استطاع خلال هذه الفترة، أن يعظم ثروته التي كانت عند 1.6 مليار دولار، في عام 1998، وقت ظهوره لأول مرة في قائمة فوربس 400 لأغنى الأمريكيين، لتصل إلى 211 مليار دولار.

انطلاق أمازون:

وافتُتح الموقع للعمل في 16 يوليو 1995، وكانت البداية لهم باعتبارهم أكبر مكتبة لبيع الكتب في العالم، حيث امتدت إلى مليون كتاب وتقدم أسعارًا منخفضة باستمرار، وخلال الشهر الأول من إطلاقها، باعت أمازون كتبًا في كل ولاية بالولايات المتحدة و 45 دولة حول العالم.

وبحسب مؤشر بلومبرج، لقائمة المليارديرات، لم يقترب أي شخص من رقم 211 مليار دولار في تصنيف بلومبرج منذ يناير الماضي، عندما بلغت ثروة إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، إلى 210 مليارات دولار لفترة وجيزة من الوقت.

وشهد بداية العام 2021، تنافسان بين جيف بيزوس وماسك على المركز الأول كأغنى شخص في العالم، لكن بيزوس عزز قبضته على المرتبة الأولى منذ منتصف مارس حيث ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 20% تقريباً خلال تلك الفترة.

ثروة قياسية:

وتعتبر ثروة جيف بيزوس القياسية أكبر مما كانت عليه وقت ارتفاع أسهم أمازون 2020، عندما تجاوز صافي ثروته 206.9 مليار دولار، حيث تسبب وباء فيروس كورونا في زيادة قيمة الشركة السوقية.

تأسيس أمازون:

وكان بيزوس قد أسس موقع أمازون في عام 1994، من مرآبه في سياتل كمتجر لبيع الكتب عبر الإنترنت لتصبح عملاق التجارة الإلكترونية، وخلال وباء كورونا شهدت أعمال أمازون نشاطاً، حيث سجلت الإيرادات نمواً بنحو 38% في عام 2020 لتصل إلى 386 مليار دولار مع الإغلاقات والإجراءات الاحترازية حول العالم واتجاه الناس للتسوق عبر الإنترنت.

ومن بين ممتلكات جيف بيزوس، صحيفة واشنطون بوست وشركة Blue Origin، وهي شركة طيران تعمل على تطوير الصواريخ للاستخدام التجاري.

سهم أمازون:

ويتداول سهم أمازون في الوقت الحالي عند مستوى 3688.75 دولار مرتفعاً بنسبة 0.32%، بمكاسب نحو 12 دولاراً عن إغلاق جلسة، أمس، وتقدر القيمة السوقية عند هذا المستوى بنحو 1.85 تريليون دولار لتقترب من حاجز التريليوني دولار.

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