رد باولينيو النهائي حول الانضمام لـ الهلال أو النصر

المواطن - محمد سمعه

لم يخف ناديا الهلال والنصر إعجابهما بقدرات اللاعب البرازيلي باولينيو، لاعب وسط فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني السابق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

باولينيو يريد العودة إلى أوروبا:

وكشف الصحفي أكرم كونور الصحفي بـ موقع Calcio Pillole الإيطالي عن أن اللاعب البرازيلي أوضح رغبته بالعودة إلى أوروبا وعدم اللعب في أي دوري بالمنطقة العربية، رغم دخول الهلال والنصر في مفاوضات مع وكيل أعماله.

سبب اهتمام الهلال والنصر بالصفقة:

وجاءت رغبة النصر في ضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ32 عامًا بسبب وجود احتمالية لرحيل البرازيلي بيتروس للدوري الإماراتي، بجانب رغبة الهلال في تدعيم مركز خط الوسط في حال رحل الكولومبي جوستافو كويلار.

وتأتي الصفقة إنقاذًا لخط الوسط في النصر، خاصة أن عدم تعويض بيتروس في حال رحيله، قد يُكلف العالمي كثيرًا بالموسم المقبل.

ويملك باولينيو خبرة كبيرة نظرًا لتمثيله للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، حيث سبق له اللعب في صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال الفترة من 2013 إلى 2015، ولعب مع فريق برشلونة الإسباني بموسم 2017/ 2018، ولعب مع نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني منذ عام 2019.

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