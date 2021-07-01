رد فعل النصراويين حول الاهتمام بضم ميسي

المواطن - محمد سمعه

أثارت تعليقات مسلي آل معمر رئيس النصر ومحمد بن عبدالعزيز الشتوي عضو مجلس الإدارة في العالمي حول ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سخرية جماهير العالمي وذلك بعد نهاية عقد اللاعب الأرجنتيني مع البارشا أمس الأربعاء.

وكان محمد الشتوي نشر مقطع فيديو غنائيًا ردًا على خبر يفيد بأن اللاعب الأرجنتيني أصبح غير مرتبط بعقد مع برشلونة، ليرد آل معمر عليه قائلًا: ” تصرف يا أبو عبدالعزيز ما دامك مسؤولًا عن التعاقدات في العالمي”.

لماذا من المستحيل قدوم ميسي إلى النصر ؟

وسخر جمهور النصر من ردود مسلي آل معمر حيث أفاد كثيرون بأنه من الصعب على النجم الأرجنتيني القدوم إلى النصر، كون أي ناد سعودي لن يتحمل راتب اللاعب الكبير في الموسم، بجانب أن النجم الأرجنتيني لا يفكر على الإطلاق في القدوم إلى أي دوري في الوطن العربي.

النجم الأرجنتيني لم يجدد عقده

وخرج خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن صمته كاشفًا السر وراء عدم تجديد عقد النجم الأرجنتيني ميسي صاحب الـ34 سنة حتى الآن قائلًا: “اللاعب يريد البقاء معنا، ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليه، المفاوضات تسير على الطريق الصحيح، ولكن قوانين اللعب المالي النظيف تعرقل التجديد، لكننا ندرس كل الحلول الممكنة للتجديد”.

وبوقت سابق، كان مسلي آل معمر رفض فكرة انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر كونه وصل إلى سن الـ36 مؤخرًا.

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