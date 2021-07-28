رد محمد الشيخ على تصريح سابق لـ ياسر المسحل بعد توديع الأولمبياد

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي والناقد الرياضي محمد الشيخ، رسالة إلى ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك ردًّا على تصريح سابق له كان قاله قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020.

تصريح ياسر المسحل:

وكان المسحل قال في تصريح صحفي: “مشاركة الأخضر الأولمبي في أولمبياد طوكيو لن تكون شرفية”.

ورد الشيخ على تصريح المسحل السابق قائلًا عبر “تويتر” : “للأسف صديقي، مشاركتنا جاءت أسوأ من مجرد كونها شرفية”.

المنتخب السعودي لم يحقق أي نقطة:

وكان المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، خسر من منتخبات ساحل العاج وألمانيا والبرازيل في دور المجموعات منذ بداية منافسات كرة القدم في الأولمبياد الخميس الماضي.

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عن مفاجأة مدوية تخص مصير سعد الشهري مع الأخضر الأولمبي حيث ذكر عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “في الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلنت للأعضاء أن من أبرز قرارات مجلس الإدارة، هو تمديد عقد المدرب سعد الشهري لمدة 4 أعوام، إذا كان القرار صحيحًا أو خاطئًا فهو مسؤولية اتحاد القدم السعودي”.

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