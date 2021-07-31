رسالة مثيرة من الصرامي لـ نجم الهلال

المواطن - محمد سمعه

وجه سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم النصر، رسالة مثيرة وغريبة إلى الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال.

الصرامي يوجه رسالة لنجم الهلال:

ونشر الصرامي صورة كويلار عبر حسابه في “تويتر” قائلًا عنها: “خذ راحتك”.

وذكر المغردون أن الصرامي يقصد أن كويلار مهما ارتكب من أخطاء وتدخلات عنيفة بحق المنافسين فإن لجنة الانضباط الجديدة برئاسة بندر الحميداني لن تعاقبه؛ كون الحميداني كان محاميًا للزعيم من قبل.

معلومتان مثيرتان عن رئيس لجنة الانضباط الجديد:

وكان الإعلامي الرياضي هتان النجار كشف أمس الجمعة معلومتين مثيرتين عن بندر الحميداني رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وغرد هتان النجار عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “‏رئيس لجنة الانضباط بندر الحميداني يعمل محاميًا وله مصالحه الخاصة وأتذكر أنه كان محاميًا لنادي الهلال، للعلم هو محامي في قضية شركة رياضية ضد نادي الاتحاد فهل سيتخلى عنها مقابل منصبه الجديد أم سيستمر فيها؟! وهل ستصادق الجمعية العمومية على اختياره رئيسًا للجنة الانضباط في اتحاد الكرة؟!”.

أما الإعلامي الرياضي والناقد خالد الشعلان فقال عبر حسابه في “تويتر” : “غادر نهاية عام 2017 ولكنه عاد، كيف تم الاختيار”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة