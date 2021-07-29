رسميًا .. الأهلي يتعاقد مع المقدوني إزغيان أليوسكي

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي قبل قليل عن التعاقد مع اللاعب المقدوني إزغيان أليوسكي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

كيف أعلن الأهلي ضم أليوسكي ؟

وذكر النادي عبر حسابه في “تويتر” ردًا على تغريدة ماجد النفيعي رئيس الأهلي الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم الخميس: “سم يا ريس، والأهلي يستاهل”.

ونشر حساب الأهلي عبر “تويتر” فيديو أظهر من خلاله ضم اللاعب أليوسكي.

رسالة إزغيان أليوسكي لـ جماهير الأهلي

وقال أليوسكي فور توقيعه لـ الأهلي: ” عشاق الراقي في كل مكان أهلًا بكم، إنه يوم مميز بالنسبة لي لأنني وقعت للأهلي في نفس يوم ميلاد الرئيس ماجد النفيعي، أتمنى له عيد ميلاد سعيدًا رفقة أسرته، وأنا متشوق لرؤيتكم”.

وانضم أليوسكي صاحب الـ29 عامًا لـ الأهلي قادمًا من صفوف نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، كما شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة.

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