رسميًا .. ميلان يضم الفرنسي جيرو من تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم السبت عن تعاقده مع المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الموقع الرسمي لـ ميلان عبر الإنترنت أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ34 عامًا سيرتدي القميص رقم 9 مع الروسونيري في الموسم الرياضي الجديد.

ألقاب المهاجم الفرنسي مع تشيلسي

ونجح المهاجم الفرنسي المخضرم في التتويج بـ 3 ألقاب مع تشيلسي وهم دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما فاز بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي في صيف 2018 بـ روسيا.

رسالة وداع من جيرو إلى تشيلسي

وكان اللاعب الفرنسي صاحب الـ34 عامًا قرر الرحيل عن تشيلسي كونه جلس على دكة البدلاء في الكثير من المباريات سواء مع المدرب السابق لـ تشليسي، الإنجليزي فرانك لامبارد أو المدرب الألماني توماس توخيل.

وكتب اللاعب الفرنسي رسالة عبر حسابه في ” الإنستجرام” قائلًا: “للجميع في تشيلسي من جماهير ومدربين وزملائي الأعزاء، سأبدأ رحلة جديدة بقلب سعيد. تحقيقي لكأس الاتحاد، الدوري الأوروبي ودوري الأبطال كان أمرًا مميزًا للغاية. أحبكم”.

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