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رسميًا .. ميلان يضم الفرنسي جيرو من تشيلسي
خلال فترة الانتقالات الصيفية

رسميًا .. ميلان يضم الفرنسي جيرو من تشيلسي

2021/07/17
الساعة 4:17 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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رسميًا .. ميلان يضم الفرنسي جيرو من تشيلسي جيرو - المصدر @acmilan
المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم السبت عن تعاقده مع المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الموقع الرسمي لـ ميلان عبر الإنترنت أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ34 عامًا سيرتدي القميص رقم 9 مع الروسونيري في الموسم الرياضي الجديد.

ألقاب المهاجم الفرنسي مع تشيلسي

ونجح المهاجم الفرنسي المخضرم في التتويج بـ 3 ألقاب مع تشيلسي وهم دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما فاز بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي في صيف 2018 بـ روسيا.

أوليفيه جيرو مهاجم ميلان
@acmilan

رسالة وداع من جيرو إلى تشيلسي

وكان اللاعب الفرنسي صاحب الـ34 عامًا قرر الرحيل عن تشيلسي كونه جلس على دكة البدلاء في الكثير من المباريات سواء مع المدرب السابق لـ تشليسي، الإنجليزي فرانك لامبارد أو المدرب الألماني توماس توخيل.

وكتب اللاعب الفرنسي رسالة عبر حسابه في ” الإنستجرام” قائلًا: “للجميع في تشيلسي من جماهير ومدربين وزملائي الأعزاء، سأبدأ رحلة جديدة بقلب سعيد. تحقيقي لكأس الاتحاد، الدوري الأوروبي ودوري الأبطال كان أمرًا مميزًا للغاية. أحبكم”.

أوليفيه جيرو مهاجم ميلان
@acmilan


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