رسميًّا .. فواز القرني شبابيًّا لـ3 مواسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب- قبل قليل- عن تعاقد إدارة النادي مع الحارس فواز القرني قادمًا من صفوف نادي الاتحاد حتى صيف عام 2024.

فواز القرني مستمر في الشباب حتى صيف 2024:

وذكر الحساب الرسمي لـ الشباب عبر “تويتر” أن إدارة الليث برئاسة خالد البلطان وقعت مع القرني صاحب الـ29 عامًا لمدة 3 مواسم، وحتى نهاية موسم 2023/ 2024.

وكان الإعلامي علاء سعيد قال عبر حسابه في “تويتر” وهو مقرب من البيت الاتحادي: “الحارس القرني وقع قبل قليل مخالصته المالية مع الاتحاد وبالتالي تنتهي علاقته مع النادي، وسوف يوقع خلال الساعات المقبلة مع الشباب”.

ورد الناقد الرياضي تركي الغامدي على توقيع القرني للمخالصة المالية قائلًا: “رسميًّا فواز القرني شبابي، أحسنت الاختيار يا فواز، أهلًا بك في عرين الليوث”.

وكان القرني صعد مع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في عام 2011، وفاز بلقب كأس الملك مع العميد في صيف 2018 على حساب نادي الفيصلي آنذاك.

سبب رحيل القرني:

وجاء رحيل فواز القرني بسبب عدم المشاركة بصورة أساسية مع نادي الاتحاد، في ظل تواجد البرازيلي مارسيلو غروهي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة