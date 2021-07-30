رسميًّا .. نقل مسابقات الدوري السعودي والكأس والسوبر مجانًا عبر فضائيات SSC

المواطن - محمد سمعه

أعلنت شبكة قنوات SSC الفضائية عن نقل مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “الدوري السعودي للمحترفين” وكأس الملك والسوبر السعودي للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022، بالإضافة للأحداث الرياضية العالمية عبر قنواتها الفضائية المفتوحة بشكل متاح.

مباريات الدوري السعودي والكأس السوبر المحلي بالمجان:

كما أعلنت شبكة قنوات SSC خلال بيانها عن حصولها على حقوق بث بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 ومسابقات دوري أبطال آسيا، حيث يُمكن للجمهور متابعة مباريات المسابقات السعودية على قنوات SSC المفتوحة وبتقنية SD كذلك على منصة شاهد وعبر أجهزة الاستقبال من خلال القمر الصناعي “عرب سات”.

كذلك سيُبث مباريات كأس آسيا وغيرها من المباريات الآسيوية عبر منصة شاهد VIP إضافة لجهاز GOBX والتقنية ستكون HD.

الاشتراك متاح في سبتمبر:

وأكد البيان أن الاشتراك في جميع الباقات سيكون متاحًا أمام المشتركين اعتبارًا من 6 سبتمبر 2021.

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