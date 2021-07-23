رسميًّا .. بوتشيتينو مستمر مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2023

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، عن تجديده عقد مدرب الفريق الكروي الأول، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لمدة عامين حتى صيف 2023.

باريس سان جيرمان متمسك بـ بوتشيتينيو:

وذكر الموقع الرسمي للنادي الباريسي عبر الإنترنت أن بوتشيتينو مستمر مع الفريق الباريسي لمدة عامين، بعد أن تولى تدريب الفريق الأول في يناير الماضي خلفًا للمدرب الألماني توماس توخيل.

وجدد بوتشيتينيو وطاقمه بالكامل عقودهم مع النادي الباريسي لمدة عامين.

جدير بالذكر أن بوتشيتينو كان تولى تدريب نادي إسبانيول الإسباني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي قبل تدريبه لنادي العاصمة الفرنسية.

خطة الريال لضم مبابي:

وفي سياق آخر، يبذل نادي ريال مدريد الإسباني جهده لضم الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان.

ووفقًا للتقارير الصحفية فإن الريال يريد عرض البرازيلي فينسيوس جونيور على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبيع اللاعب للاستفادة منه ماليًّا لضم الفرنسي كيليان مبابي جناح نادي باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة Mirror البريطانية: إن نادي الريال عرض على مانشستر يونايتد ضم فينسيوس جونيور، وذلك أثناء تفاوض الفريق الإنجليزي لضم المدافع الفرنسي رفائيل فاران من نادي العاصمة الإسبانية.

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