رقم قياسي جديد لإصابات كورونا في تونس

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الثلاثاء، أنها سجلت 7930 إصابة جديدة بكورونا و119 وفاة، في رقم قياسي لحالات الإصابة اليومية منذ تفشي الوباء العام الماضي.

ارتفاع الإصابات:

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى حوالي 455 ألفًا، بينما بلغ عدد الوفيات 15601 حالة.

وبعد النجاح في احتواء الفيروس في الموجة الأولى العام الماضي، تواجه تونس زيادة في حالات الإصابة الجديدة.

عزل عام:

وفرضت السلطات حالة العزل العام في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي لكنها رفضت تطبيق العزل العام على مستوى البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية.

وتقول السلطات الصحية: إن أجنحة العناية المركزة تقترب من طاقتها الاستيعابية القصوى مضيفة أن الوضع يشبه الكارثة.

وأعلنت الحكومة التونسية، أمس الثلاثاء، أنها ستشتري 3.5 مليون جرعة لقاح من شركة “جونسون آند جونسون” مباشرة، وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب بطء وتيرة التطعيم ضد كوفيد-19.

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