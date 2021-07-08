رقم مميز لـ بوكايو ساكا مع منتخب إنجلترا

المواطن - محمد سمعه

تمكن لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، بوكايو ساكا، من تحقيق رقم مميز مع منتخب إنجلترا، وذلك بعد أن شارك في مباراة الدنمارك في الدور قبل النهائي لـ بطولة كأس أمم أوروبا.

ساكا أصغر لاعب يشارك في مباراة لـ منتخب إنجلترا بدور الـ4:

وذكرت شبكة Opta للأرقام والإحصائيات أن بوكايو ساكا أصبح أصغر لاعب يشارك كأساسي في مباراة للمنتخب الإنجليزي في الدور نصف النهائي لبطولة كبرى.

وشارك ساكا في مباراة الدنمارك وهو بعمر الـ19 سنة و 305 يومًا.

إنجلترا تواجه إيطاليا لخطف اللقب الأوروبي:

وسيواجه المنتخب الإنجليزي، نظيره منتخب إيطاليا في نهائي اليورو مساء الأحد المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، حيث تُقام المباراة على ملعب ويمبيلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

يذكر أن منتخب إنجلترا تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، كما لم يسبق له منذ نهائي مونديال 1966 أن تأهل إلى أي نهائي في مسابقة قارية كبرى.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة