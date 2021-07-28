روبرت يوغر: من الأفضل ترك سوق النفط بالكامل في يد السعودية لإدارته

المواطن - الرياض

أكد روبرت يوغر، المدير التنفيذي لقسم عقود الطاقة الآجلة في مجموعة “ميزوهو سيكيوريتسز” Mizuho Securities المالية أنه على أوبك وقطاع صناعة الطاقة أن يشكروا المملكة على انتعاش أسعار النفط.

وظيفة المملكة الرائعة:

جاء ذلك في مقال للكاتب جوليان جيجر على موقع أويل برايس، حيث نقل عن روبرت يوغر، قوله إنه يتوجب على منظمة أوبك وكذلك قطاع صناعة الطاقة بأكمله أن يشكروا السعودية على وظيفتها “الرائعة” التي أدتها في إدارة إنتاجها خلال جائحة كوفيد -19.

وأضاف يوغر في مقابلة تلفزيونية مع بلومبرغ هذا الأسبوع أنه: “من الأفضل ترك السوق بالكامل في يد السعودية لإدارته”.

انتعاش سوق النفط:

وقال روبرت يوغر إن انهيار أسعار النفط (في فترة كوفيد) ترك أثرًا رهيبًا على الصناعة، لكن السوق انتعشت مرة أخرى تحت إدارة السعوديين لدى بقية أعضاء أوبك وبل ولأي شخص في عالم صناعة النفط الكثير لشكر السعودية عليه.

وتابع: في الواقع، لعبت المملكة دوراً فعالاً في إدارة السوق في الأشهر التي أعقبت الانهيار”.

وختم يوغر بالقول: “في رأيي الجميع يذكر الفترة التي تدنت أسعار عقود النفط الآجلة لتصبح سلبية (دون الصفر)، وأظن أن الجميع بات يدرك أنه من الأفضل له عدم المبادرة لضخ كميات النفط الخاصة به في السوق والسماح للسعوديين بإدارة السوق وترك الأمور بيد المملكة؛ لقد قاموا بعمل رائع”.

السعودية الأكثر تحفظاً:

وكانت السعودية، من بين جميع أعضاء “أوبك”، ربما كانت الأكثر تحفظاً عندما تعلق الأمر بزيادة الإنتاج حيث حاولت مجموعة “أوبك” الموازنة بين الأسعار والحصة السوقية، وفي هذه العملية، كان على المملكة أن تتخلى عن بعض حصتها في السوق. كما خفضت أيضاً إنتاج النفط أكثر مما اتفقت عليه، في حين أن منتجي “أوبك” الآخرين- سواء بسبب نقص القدرة أو الرغبة- ينتجون أكثر من اللازم كل شهر تقريباً بعدما كانت اتفاقية خفض الإنتاج سارية. كان العراق الدولة الأكثر إنتاجا من خارج حصتها المتفق عليها، والعراق يجد صعوبة في التحكم في إنتاج النفط من إقليم كردستان شبه المستقل.

وبعد الكثير من المساومات الداخلية، وافقت أوبك على زيادة 400 ألف برميل يومياً بدءا من أغسطس. ومن المقرر زيادة 400 ألف برميل يومياً أخرى للعمل في سبتمبر وكل شهر بعد ذلك حتى إلغاء التخفيضات بالكامل.

وفي غضون ذلك، يشعر المحللون ومجموعات قطاع الصناعة أن المخزونات انخفضت وأنه يجب طرح المزيد من كميات النفط في السوق.

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