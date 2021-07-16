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الركن الخامس
روبوت لتعقيم أروقة المسجد النبوي 
دون أن يعيق حركة الزوار والمصلين

روبوت لتعقيم أروقة المسجد النبوي 

2021/07/16
الساعة 9:33 مساءً
- ‎فيالركن الخامس, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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روبوت لتعقيم أروقة المسجد النبوي 
المواطن - واس

‫تكثّف وكالة شؤون المسجد النبوي عملية التعقيم عبر روبوت التعقيم من خلال إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة , حيث يعمل على تعقيم الأجواء داخل المصليات دون أن يعيق حركة الزوار والمصلين، ويُسهم في توفير أجواء صحية وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه.‬

مسارات مبرمجة:

ويعمل روبوت التعقيم بنظام تحكم آلي وفق مسارات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة ويضم خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، ويعمل على مدار ٢٤ ساعة.‬

رؤية 2030: 

‫وتأتي تلك الجهود؛ لمواكبة رؤية المملكة 2030 باستخدام التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والمكان ، وتسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الحرمين الشريفين.‬


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