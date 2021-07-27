روسيا تتوج بذهبية فرق السيدات للجمباز

المواطن - مروة نبيل

نجحت سيدات روسيا اللواتي يلعبن بعلم محايد في التتويج بالميدالية الذهبية لفرق الجمباز، اليوم الثلاثاء، بعد الفوز على الولايات المتحدة حاملة اللقب.

روسيا تحصد الميدالية الذهبية في الجمباز:

وحقق فريق سيدات روسيا 169.528 نقطة، مقابل 166.096 للولايات المتحدة التي حصدت الميدالية الفضية، فيما ذهبت البرونزية إلى بريطانيا التي جمعت 164.096 نقطة.

وكانت الأمريكية سيمون بايلز تطمح في المشاركة والتتويج بميدالية أولمبية ذهبية جديدة في تاريخها، إلا أن تألق الفريق الروسي ومعاناتها من مشكلة طبية تسببا في حرمانها من تحقيق هذا الحلم.

مشكلة طبية تحرم بايلز من المشاركة:

وخرجت نجمة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز من منافسات فرق السيدات اليوم؛ لتتخلى عن سعيها لأن تصبح أنجح رياضية أولمبية على مستوى اللعبة، حيث إنها في حالة فوزها بـ6 ذهبيات سيصل رصيده إلى 10 ذهبيات أولمبية.

وفي بداية منافسات فرق السيدات في أولمبياد طوكيو، وبعد محاولة سيئة من بايلز في حصان القفز ظهرت كلمة “انسحاب” بجانب اسم اللاعبة الأمريكية في قائمة المتنافسات ما يعني عدم استمرارها في هذه المنافسة.

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