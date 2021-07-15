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رياح وأتربة على المدينة المنورة حتى الثامنة 
تشمل محافظات العلا والحناكية والعيص

رياح وأتربة على المدينة المنورة حتى الثامنة 

2021/07/15
الساعة 10:26 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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رياح وأتربة على المدينة المنورة حتى الثامنة 
المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بحالة الطقس على منطقة المدينة المنورة اليوم, عن حالة نشاط للرياح مثيرة للأتربة تشمل محافظات العلا، و الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، مسببة لتدني في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء .

طقس اليوم: 

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) ورياح نشطة على مناطق (المدينة المنورة، الشرقية، الرياض، نجران).


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