ريال مدريد يصدم فاران بسبب أنشيلوتي

المواطن - محمد سمعه

وجه نادي ريال مدريد الإسباني صدمة مُدوية للاعب الفرنسي رفائيل فاران، وذلك بعد أن حدد مصيره مع الفريق الكروي الأول.

ريال مدريد يحدد بديل فاران:

وتتجه رغبة إدارة الريال برئاسة فلورنتينو بيريز للتخلص من فاران صاحب الـ28 عامًا، حيث فكر الريال في ضم المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا لاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي كبديل لـ فاران، في حال رحيله لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن الريال يريد التخلص من فاران، وهو ما يتعارض مع رغبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المتمسك ببقاء المدافع الفرنسي.

وأشارت الشبكة إلى أن رئيس ريال مدريد يرغب في ضم مدافع ليستر سيتي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، أو في يناير 2022.

ويُعد فاران واحدًا من أهم الأعمدة الأساسية في صفوف الفريق الأول لنادي ريال مدريد، حيث انضم للفريق في صيف 2011 قادمًا من لانس الفرنسي.

الريال مر بفترة عصيبة بالموسم الماضي:

ومر الريال بفترة عصيبة في موسم 2020/ 2021، حيث لم ينجح في التتويج بأي بطولة مما جعل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يرحل عن تدريب الفريق الملكي بعد نهاية الموسم.

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