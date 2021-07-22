ريال مدريد يقرر التخلص من هازارد

المواطن - محمد سمعه

استقر نادي ريال مدريد الإسباني على التخلص من لاعبه البلجيكي إدين هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم ينجح اللاعب البلجيكي صاحب الـ30 سنة في ترك بصمته مع الريال منذ الانضمام له قبل سنتين قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

هازارد لا يرغب اللعب للريال

وقالت صحيفة ” أس” الإسبانية إن الريال يريد التخلص من اللاعب البلجيكي بجانب أن الأخير بات لا يرغب في الاستمرار في صفوف النادي الملكي.

وتأتي رغبة الريال في التخلص من اللاعب البلجيكي كخطوة من أجل تقليل الرواتب في النادي بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الريال.

وربما يفكر تشيلسي في عدم ضم هازارد بسبب راتبه المرتفع الذي يصل إلى 12 مليون يورو.

تفاصيل اعتذار اللاعب البلجيكي لجماهير الريال

وبوقت سابق، كان هازارد حرص على الاعتذار لجماهير نادي ريال مدريد، وذلك بعد تداول صورة له وهو يضحك مع لاعبي تشيلسي الإنجليزي بعد إقصاء الريال من بطولة دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي.

وكتب لاعب الريال رسالة عبر خاصية Story في حسابه بـ الإنستجرام قائلًا: “أنا آسف، لقد قرأت الكثير من الآراء عني، وأنا لم أقصد على الإطلاق مضايقة جماهير الريال، لقد كان حلمي اللعب للريال”.

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