رينارد: مجموعة السعودية صعبة وطموحنا التأهل

المواطن - مروة نبيل

أبدى مدرب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد رأيه في مجموعة الأخضر ضمن منافسات التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

رينارد يؤكد صعوبة المجموعة

وعلق رينارد على القرعة قائلًا: “مجموعتنا صعبة، لكن لكي نصل إلى كأس العالم علينا الاجتهاد وبذل الجهد لتحقيق هذا الهدف.. في السعودية نملك الكثير من المواهب، والدوري السعودي قوي ولدينا الكثير من الوقت لتجميع اللاعبين”.

واختتم المدير الفني الفرنسي تصريحاته بشأن القرعة قائلًا: “نطمح في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022، وهذا حق مشروع لنا ولجميع المنتخبات المشاركة في هذه التصفيات، علينا بذل الجهود للتأهل”.

وكان منتخب السعودية الأول لكرة القدم قد تصدر المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 20 نقطة، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، وبفارق 5 نقاط عن أوزبكستان أقرب منافسيه.

مجموعة الأخضر بالتصفيات الآسيوية النهائية

وانتهت مراسم قرعة التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب السعودية في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، اليابان، أستراليا، عمان، الصين وفيتنام.

وتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين في التصفيات الآسيوية النهائية، حيث يتواجد 6 منتخبات في المجموعة الواحدة، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى بطولة كأس العالم بشكل مباشر، فيما يخوض أصحاب المركز الثالث الملحق الآسيوي.

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