زخات مطر خفيف وأجواء غائمة بمشعر عرفات

المواطن - مكة المكرمة

شهد مشعر عرفات الطاهر في ساعات الصباح الأولى هطول زخات من المطر الخفيف، فيما تبدو الأجواء غائمة ومهيأة لهطول أمطار في يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس.

صعيد عرفات الطاهر

بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة