زخات مطر خفيف وأجواء غائمة بمشعر عرفات

شهد مشعر عرفات الطاهر في ساعات الصباح الأولى هطول زخات من المطر الخفيف، فيما تبدو الأجواء غائمة ومهيأة لهطول أمطار في يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس.
فيديو | مراسل #الإخبارية: زخات مطر خفيفة وأجواء غائمة على مشعر عرفات#برنامج_اليوم#بسلام_آمنين pic.twitter.com/J2ib8EEtu5
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 19, 2021
صعيد عرفات الطاهر
بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.
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