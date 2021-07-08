زوجة ألفارو موراتا تتلقى تهديدات

المواطن - محمد سمعه

كشفت الإيطالية أليس كامبيلو زوجة اللاعب الإسباني ألفارو موراتا عن تلقيها تهديدات برسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الهدف الذي أحرزه زوجها في شباك إيطاليا أمس الثلاثاء في مباراة دور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا.

إيطاليا تعبر للنهائي الرابع في تاريخها باليورو

وكان المنتخب الإيطالي تأهل إلى الدور النهائي لليورو بعد الفوز على إسبانيا بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدف لكل فريق.

هدف موراتا يُغضب جماهير إيطاليا

وتسبب هدف اللاعب الإسباني في إثارة غضب الجماهير الإيطالية التي أرسلت رسالة تهديد للزوجة أليس، كشفت عنها من خلال منشور كتبته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت زوجة مهاجم منتخب إسبانيا على أن الأمر لا يتعلق كونها إيطالية الجنسية لكن ذلك يدل على جهل المشجعين.

وكان موراتا تعرض لانتقادات قوية منذ بدء البطولة وحتى خروج منتخب إسبانيا من الدور قبل النهائي، بسبب إهدار كم كبير من الفرص حيث سجل فقط 3 أهداف في البطولة، في شباك منتخبات بولندا وكرواتيا وإيطاليا، ولكنه أهدر أمام سلوفاكيا ركلة جزاء وأهدافًا أخرى محققة.

جدير بالذكر أن اللاعب الإسباني صاحب الـ 28 عامًا يلعب حاليًا لنادي يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وسبق للمنتخب الإسباني أن تُوج ببطولة كأس أمم أوروبا في 3 مناسبات أعوام 1964 و 2008 و 2012، كما تُوج بلقب كأس العالم مرة واحدة في عام 2010.

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