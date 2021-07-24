سؤال جمال عارف لـ إدارة الاتحاد بعد رحيل فواز القرني

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي جمال عارف سؤالًا لإدارة نادي الاتحاد، وذلك بعد اقتراب الحارس فواز القرني من الانضمام لصفوف نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فواز القرني بين أفضل 4 حراس سعوديين:

وغرد جمال عارف قائلًا: “القرني حارس جيد وأتصور أنه سيقدم الإضافة الفنية لـ الشباب، صحيح أن الاتحاد خسره بناء على رغبته، كبديل لكن الجميل أن الاتحاد سارع في التعاقد مع الحارس أسامة المرمش، السؤال هنا لإدارة الاتحاد، هل حصلتم على المبلغ الذي يتناسب مع قيمة حارس مرمى سعودي يعد بين أفضل 4 حراس سعوديين؟”.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أمس أن الصفقة ستكلف نادي الشباب 4 ملايين ريال لشراء المدة المتبقية من عقد القرني مع نادي الاتحاد.

وحدد نادي الاتحاد البديل المناسب للحارس فواز القرني بعد اقترابه من الرحيل عن العميد.

الاتحاد يحدد البديل:

وكان الإعلامي حمزة الغامدي ذكر أن نادي الاتحاد مهتم بضم الحارس فيصل مسرحي حارس مرمى نادي القادسية بفترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن الإعلامي محمد البكيري، وجه عبر حسابه في “تويتر” رسالة لـ فواز القرني قبل شهر من الآن قائلًا: “حديث فواز عن إشكالياته مع وكيل أعماله، شأن يخصه وباب التقاضي مفتوح، وليس شأن الاتحاد، الذي يخص النادي، إذا كنت غير راغب بالبقاء أحضر أفضل عرض مُرضٍ للنادي من النصر أو غيره ومع السلامة”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة