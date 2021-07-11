سار تتفاعل مع مقطع يرصد فرحة طفلة بمرور قطار الحرمين من أمام منزلها

المواطن - الرياض

وجهت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، دعوة لطفلة ظهرت في مقطع فيديو وهي تصرخ فرحاً بمرور قطار الحرمين من أمام منزلها.

حماس جابرة 👧🏻 وعفويتها لشوفة القطار من سطح بيتها 🏠 حفزنا نوجه لها دعوة عشان تعيش تجربة القطار من قرب 🚄 وتتعرف على تفاصيله من مقعد الكابتن 👨🏻‍✈️، ونتمنى أن تبقى زيارتها إحدى أجمل ذكريات طفولتها السعيدة✨🎊 https://t.co/pPWZMh5UvQ pic.twitter.com/c8lpxVAVQm — الخطوط الحديدية السعودية | SAR (@SARSaudiRailway) July 10, 2021

وظهرت الطفلة في مقطع فيديو ولم تتمالك نفسها من الفرحة بعد رؤيتها للقطار يمر من أمام منزلها.

سار توجه دعوة للطفلة

وبادرت الخطوط الحديدية السعودية “سار” بدعوة الطفلة لزيارة القطار ورؤيته على أرض الواقع، لتعيش التجربة عن قرب، حيث تم تعريفها بتفاصيله وكابينة القيادة وتجولت بداخله، كما جرى تقديم هدايا لها احتفاء بزيارتها.

المقطع وثقه والد الطفلة وظهرت وهي تركض بحماس على سطح منزلها لرؤية قطارين أثناء عبورهما بالمنطقة وهي تقول: “قطار الحرمين جاء”.

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