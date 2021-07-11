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سار تتفاعل مع مقطع يرصد فرحة طفلة بمرور قطار الحرمين من أمام منزلها
وجهت دعوة للطفلة لزيارة القطار ورؤيته على أرض الواقع

سار تتفاعل مع مقطع يرصد فرحة طفلة بمرور قطار الحرمين من أمام منزلها

2021/07/11
الساعة 10:50 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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سار تتفاعل مع مقطع يرصد فرحة طفلة بمرور قطار الحرمين من أمام منزلها
المواطن - الرياض

وجهت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، دعوة لطفلة ظهرت في مقطع فيديو وهي تصرخ فرحاً بمرور قطار الحرمين من أمام منزلها.

وظهرت الطفلة في مقطع فيديو ولم تتمالك نفسها من الفرحة بعد رؤيتها للقطار يمر من أمام منزلها.

سار توجه دعوة للطفلة

وبادرت الخطوط الحديدية السعودية  “سار” بدعوة الطفلة لزيارة القطار ورؤيته على أرض الواقع، لتعيش التجربة عن قرب، حيث تم تعريفها بتفاصيله وكابينة القيادة وتجولت بداخله، كما جرى تقديم هدايا لها احتفاء بزيارتها.

سار تتفاعل مع مقطع يرصد فرحة طفلة بمرور قطار الحرمين من أمام منزلها - المواطن

المقطع وثقه والد الطفلة وظهرت وهي تركض بحماس على سطح منزلها لرؤية قطارين أثناء عبورهما بالمنطقة وهي تقول: “قطار الحرمين جاء”.

سار تتفاعل مع مقطع يرصد فرحة طفلة بمرور قطار الحرمين من أمام منزلها - المواطن سار تتفاعل مع مقطع يرصد فرحة طفلة بمرور قطار الحرمين من أمام منزلها - المواطن

 


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