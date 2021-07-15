سامي الجابر: أتطلع للقاء زملائي في فيفا 22 بالملعب

المواطن - مروة نبيل

علق نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، سامي الجابر، على تصدره الغلاف الترويجي في لعبة فيفا 2022، مبديًا تطلعه للقاء زملائه بالفريق.

سامي الجابر يتطلع لمواجهة زملائه باللعبة

وتم الكشف عن غلاف لعبة فيفا 2022، اليوم الخميس، وظهر سامي الجابر عليه، الأمر الذي أسعد الرياضيين وحرصوا على تهنئته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونشر سامي الجابر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة الغلاف الترويجي، وقال: “أتطلع للقاء اللاعبين على أرض الملعب مع زملائي من فريق أبطال ألتميت تيم في فيفا 22 من Electronic Arts ME و EA SPORTS FIFA”.

وكانت شركة EA Sports قد أعلنت عن أبرز المنضمين لـFIFA 22 Ultimate Team، التي سيتم إصدارها في شهر أكتوبر المقبل، لتتفاجأ الجماهير بتواجد النجم سامي الجابر كأول لاعب سعودي وعربي ضمن أساطير اللعبة.

التهاني تنهال على الجابر

وتفاعل الرياضيون مع تغريدة الجابر، وحرصوا على تهنئته، وقال حارس مرمى نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع: “دائمًا يأتيك الإنصاف من أعلى سُلطة رياضية يا أبو عبدالله تستاهل كل خير يا أسطورة ربي يوفقك”.

وكتب الإعلامي صالح الشحي: “كذبوا علينا وقالوا بأن سامي اعتزل ولكن أمثاله من الأساطير لا يعتزلون أبدًا في الإنجازات تتوالى لتُنصف هذا النجم المونديالي الذي أفنى حياته في خدمة وطنه، والله إنك تستاهل كل الخير يا سامي والإنصاف دائمًا يأتيك من أعلى سُلطة رياضية، وأخيرًا : من اللي فينا يتناسى مكانة الجابر”.

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