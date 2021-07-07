سامي الجابر يدعم هلالية: فخور فيك وبقوة إرادتك

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم ورئيس نادي الهلال السابق، الأسطورة سامي الجابر عن سعادته بلقاء مشجعة هلالية من ذوي الاحتياجات الخاصة، كانت قد طلبت مقابلته قبل عدة أيام.

الأسطورة يُلبي طلب مشجعة هلالية

وانتشر هاشتاق عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يحمل اسم “يالجابر اجبر خاطر يارا”، بعدما طلبت يارا مقابلة الأسطورة، حيث قالت: “أنا أحبك عمو سامي وأمنية حياتي أقابلك لأنك أسطورتنا وكلنا نقتدي فيك وبأخلاقك”.

وتفاعل الأسطورة سامي الجابر مع تغريدة المشجعة الهلالية، ورد عليها قائلًا: “وأنا أحبك يا قلب عمو سامي.. ويا سعدي إني أقابلك أول ما أرجع الرياض إن شاء الله.. بتواصل معك وعطيني رقمك يا روح الهلال”.

سامي الجابر يدعم يارا

ونشر سامي الجابر عبر حسابه الخاص على “تويتر”، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو من مقابلته للمشجعة الهلالية يارا، حيث حرص على إهدائها قميص الزعيم يحمل اسمها ورقم 9، وآخر يحمل اسمه، الأمر الذي أسعدها كثيرًا.

وعلق الأسطورة سامي الجابر على الفيديو قائلًا: “سررت جدًا بلقاء الجميلة يارا.. فخور جدًا فيك وبقوة إرادتك وعزيمتك أسأل الله أن يحفظك ويخليك لأهلك يا روح الهلال.. شكرًا لـ متجر الهلال على التعامل الرائع والغير مستغرب”.

وأعادت المشجعة التي يحمل حسابها اسم “العالمية يارا روح الهلال” نشر تغريدة الجابر، وقالت: “أنا سعيدة كثير بابا سامي أنت أسطورة وإنسان وطيب وحسيت إني أعرفك من زمان تكلمت معك مثل ما أتكلم مع ماما”.

وأضافت يارا تغريدتها قائلة: “أنا أحبك لأنك أدخلت السعادة لقلبي من أمس وأنا أضحك ومبسوط أنت عظيم وشكرًا على الهدايا شكرًا متجر الهلال الله يوفقك بابا سامي وإن شاء الله الله تصير أحسن واحد بالعالم”.

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