سامي الجابر يُزين غلاف فيفا 22

المواطن - مروة نبيل

يتواجد نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، سامي الجابر على غلاف لعبة فيفا 2022، الأمر الذي أسعد الرياضيين وحرصوا على تهنئته.

سامي الجابر على غلاف اللعبة

ونشر عضو شرف نادي الهلال حسن الناقور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة الغلاف الترويجي للعبة فيفا 22، والذي يظهر عليه سامي الجابر بمفرده؛ باعتباره أحد الأساطير الذي انضم إليها مؤخرًا.

وكانت شركة EA Sports قد أعلنت عن أبرز المنضمين لـFIFA 22 Ultimate Team، التي سيتم إصدارها في شهر أكتوبر المقبل، لتتفاجأ الجماهير بتواجد النجم سامي الجابر كأول لاعب سعودي وعربي ضمن أساطير اللعبة.

الرياضيون يباركون لنجم الهلال

وقال الإعلامي الرياضي صالح الشحي عن نجم الهلال السابق: “يا عرب شاهدوا وتمعنوا كيف تُرحب الشركة العالمية EA بتواجد الأسطورة العربية العالمية سامي الجابر في لعبة FIFA22 ضمن فريق الأساطير”.

وتابع عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “والله العظيم التصميم تجاوز مُسمى الفخامة، الصقر على كتفه وملعب الملك فهد والذئب واللون الأخضر هذا هو سفير المملكة العالمي سامي بن عبدالله الجابر”.

وعلق الإعلامي عيسى الجوكم قائلًا: “يتوهج الحرف عندما يكتب تاريخكم.. قد يختفي هذا التاريخ في كتبنا المحلية.. لكن مكتبة الفيفا لم تضيعه يومًا ما.. ولم تركنه على الرف.. هو موجود في ركن الأولويات حسب تصنيفهم الذي يقول فيه أنك العربي الوحيد الذي سجل في المونديال 3 أهداف وشارك في أربعة مونديالات”.

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