سانشو إلى مانشستر يونايتد رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، هانز يواكيم فاتسكه عن انتقال لاعب الفريق، جادون سانشو إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

سانشو ينتقل لفريق مانشستر يونايتد

ويرتبط النجم الإنجليزي حادون سانشو بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند يمتد حتى صيف عام 2023.

وعلق فاتسكه على رحيل نجم فريقه خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الخميس، قائلًا: “لقد توصلنا لاتفاق عام مع مانشستر يونايتد بشأن جادون سانشو”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، قائلًا: “نحن في انتظار إتمام باقي التفاصيل. ما تزال هناك بعض الإجراءات الشكلية التي يجب الاتفاق عليها وكذلك إتمام الفحص الطبي”.

وكانت تقارير صحافية قد كشفت خلال الساعات القليلة الأخيرة، عن اتفاق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب بداية من الموسم الرياضي الجديد مقابل 73 مليون جنيه إسترليني.

نجم دورتموند في يورو 2020

ويتواجد سانشو صاحب الـ21 عامًا، خلال الفترة الحالية في صفوف المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم المشارك في منافسات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020“.

ولم يشارك نجم بوروسيا دورتموند سوى في 6 دقائق فقط أمام التشيك، فيما غاب عن فوز منتخب الأسود الثلاثة على ألمانيا، بهدفين دون رد ضمن منافسات دور الـ16.

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