سببان وراء اقتراب جيوفينكو من مغادرة الهلال

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو قريبًا من أي وقت مضى للرحيل عن نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد النجم الإيطالي صاحب الـ34 عامًا قريبًا من مغادرة الهلال بسبب سياسة مدرب الزعيم، البرتغالي ليوناردو جارديم في ضم صفقات شابة وضخ دماء جديدة بالفريق الأول.

بطولات جيوفينكو في الهلال

والسبب الثاني هو حدوث حالة من التشبع لدى النجم الإيطالي المُتوج بلقب دوري أبطال آسيا ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مرتين إضافة للقب كأس الملك والمشاركة مع الزعيم في مونديال الأندية عام 2019، مما أدى لانخفاض مستوى اللاعب الإيطالي.

باوك أقرب لضم النجم الإيطالي في الميركاتو

وكان الإعلامي عبدالله الحنيان ذكر عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن اللاعب الإيطالي صاحب الـ34 عامًا سيُنهي عقده بالتراضي مع الزعيم، وسوف ينضم لفريق باوك اليوناني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جدير بالذكر أن اللاعب سيباستيان جيوفينكو انضم إلى الهلال في صيف عام 2019 قادمًا من نادي تورنتو الكندي، كما سبق له اللعب في صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

وفي وقت سابق، أكدت تقارير خلال الفترة الماضية أن سيباستيان يرغب في العودة إلى إيطاليا، وأن الهلال يريد الاستغناء عنه، في حين أشارت تقارير إلى أن اللاعب ووكيل أعماله عرضا على إدارة الزعيم التمديد لمدة موسم إضافي، وهو الأمر الذي لاقى ترحابًا من إدارة نادي الهلال.

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