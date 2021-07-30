سببان وراء ضرورة أخذ جرعتي لقاح كورونا

المواطن- محمد داوود- جدة

دعا مجلس الصحة الخليجي إلى ضرورة الحرص على أخذ جرعتي ضد فيروس كورونا؛ وذلك لسببين هما، للحماية من الإصابة بالمتحورات، فالأشخاص الذين أصيبوا قد لا يكونون محصنين من الإصابة بالمتحورات، ثانيًا لرفع نسبة المناعة والوقاية من الإصابة والمضاعفات الخطيرة، فتلقي جرعتين من اللقاح يزيد معدل الحماية ضد الإصابة بالمتحورات.

الجرعة الواحدة ضعيفة:

وأكد مجلس الصحة الخليجي، أن فعالية الجرعة الواحدة ضعيفة ضد المتحورات، وسبب اكتفاء بعض الدول بجرعة واحدة يرجع إلى شح اللقاحات، كما أنه في السابق لم تكن هناك متحورات فكانت المناعة المكتسبة من الإصابة، بالإضافة إلى جرعة واحدة تكفي.

توفر مناعة جزئية:

وفي سياق متصل قال استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد لـ”المواطن“: إن الجرعة الواحدة من لقاحات كورونا توفر مناعة جزئية، مما يعني أن الفرد لا يزال معرضًا لخطر الإصابة بعدوى كورونا الشديدة، وبالنظر إلى المتحورات الجديدة وخصوصًا دلتا فإنه يصبح من الأهمية أخذ الجرعة الثانية حتى يكتسب الجسم مناعة قوية ضد سلالات كورونا.

ارتداء الكمامة ضروري:

وتابع محمد أن الجرعة الثانية تطور أيضًا استجابة الذاكرة، والتي بدورها تجعل تأثير اللقاح يستمر لفترة طويلة، حيث إن الجسم عندما يرصد هذا المُستضد أو البروتين الفيروسي مرة أخرى، فإنه يعرف أنه يحتاج إلى الاستجابة بسرعة، كما أنه بعد تلقي الجرعتين ينصح بعدم تجاهل التدابير الاحترازية لكورونا، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والحرص تعقيم وغسل اليدين بشكل دائم.

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