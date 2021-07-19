سببان يقربان فواز القرني من النصر

المواطن - محمد سمعه

ارتبط مؤخرًا اسم الحارس فواز القرني بالانتقال لنادي النصر، وذلك في حال غادر نادي الاتحاد رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عرض مالي مُغرٍ لإقناع فواز القرني

وسينجح النصر في إتمام تعاقده مع القرني صاحب الـ29 عامًا في حال قدم له العرض المُغري ماليًا للانضمام إلى صفوف العالمي، وذلك لتعويض رحيل الحارس الأسترالي برادلي جونز.

أما السبب الثاني الذي يقرب القرني من النصر هو في حال حصوله على وعد بالمشاركة الأساسية مع الفريق الكروي الأول على حساب الحارس المخضرم وليد عبدالله، خاصة أن القرني لن يقبل بالجلوس على دكة الاحتياط كما حدث له في الاتحاد مع الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي.

القرني يدخل الفترة الحرة في يناير المقبل

وسينتهي عقد القرني مع الاتحاد في صيف العام المقبل، مما يشير إلى دخوله الفترة الحرة في عقده مع العميد في يناير المقبل، ولهذا فإن الحارس قد يفضل البقاء في الاتحاد حتى يناير وبدون تجديد عقده للتفاوض مع أي فريق آخر للانضمام له في صيف 2022 وبالمجان، حيث يحق له التفاوض مع أي فريق في يناير دون الرجوع لإدارة الاتحاد.

وقبل شهر من الآن، وجه الإعلامي محمد البكيري عبر حسابه في “تويتر” رسالة لـ فواز القرني قائلًا: “حديث فواز عن إشكالياته مع وكيل أعماله، شأن يخصه وباب التقاضي مفتوح، وليس شأن الاتحاد، الذي يخص النادي، إذا كنت غير راغب بالبقاء أحضر أفضل عرض مُرضٍ للنادي من النصر أو غيره ومع السلامة”.

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