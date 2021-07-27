سبب إلغاء ودية الاتحاد والاتفاق

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد عن إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن يخوضها الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الاتفاق، اليوم الثلاثاء.

إلغاء مباراة الاتحاد والاتفاق الودية

ولفت حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الجهاز الفني قرر إلغاء المباراة الودية نظرًا لسوء أرضية الملعب.

وكان من المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والاتفاق الودية عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، على استاد ليوبن في النمسا، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

مناورة تُجهز العميد

وأشار حساب نادي الاتحاد الرسمي على “تويتر”، إلى أن الفريق الأول أجرى مناورة كروية بين اللاعبين بعد اعتذار الاتفاق عن خوض المباراة الودية بناء على قرار مدربه، على الرغم من وصول الفريقين إلى أرض الملعب.

وتُعد مباراة الاتفاق هي المواجهة الودية الأولى التي كان سيخوضها العميد خلال معسكره الإعدادي، حيث يسعى المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي لتجهيز لاعبيه بدنيًا وفنيًا بشكل مميز قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

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