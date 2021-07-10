سبب تأجيل سفر ثلاثي النصر لـ معسكر بلغاريا

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي النصر في بيان رسمي سبب تأجيل سفر الثلاثي حسين عبدالغني مدير عام كرة القدم ولاعبي الفريق الأول، الحارس وليد عبدالله والظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد إلى معسكر بلغاريا وذلك في ظل التحضيرات للموسم الجديد 2021/2022.

ثلاثي النصر يسافر الاثنين

وذكر الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” أن بعثة الفريق الأول غادرت إلى بلغاريا ماعدا الثلاثي وذلك للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، حيث سيُجري كل منهم فحصًا آخر غدًا الأحد، على أن يلتحقوا بالبعثة بعد غد الاثنين.

فينسينت أبو بكر يُرحب بـ تاليسكا

وفي وقت سابق، رحب الكاميروني فينسينت أبو بكر مهاجم العالمي الجديد بزميله البرازيلي أندرسون تاليسكا المنضم حديثًا لمعسكر أصفر العاصمة في بلغاريا استعدادًا للموسم الجديد.

وعرض الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” مقطع فيديو قام فيه أبو بكر بمصافحة زميله البرازيلي تاليسكا، مع تبادل الأحاديث وذلك قبل انخراط كل منهما في تدريبات العالمي استعدادًا للموسم الجديد الذي يبدأ في أغسطس المقبل.

وبوقت سابق ، أعلن نادي النصر أول أمس الخميس عن التحاق المهاجم الكاميروني أبو بكر بصفوف الفريق الكروي الأول بالعالمي، وذلك في بلغاريا لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد 2021/ 2022، بينما التحق تاليسكا بالمعسكر أمس الجمعة.

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