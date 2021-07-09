سبب تأخر إدارة ماجد النفيعي في تسلم الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن السبب الذي أدى لتأخر إدارة ماجد النفيعي في تسلم الأمور الإدارية في الأهلي بعد أن انتُخبت لمدة 4 سنوات خلال الفترة الماضية.

وذكر الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة ماجد النفيعي سوف تتسلم أمور النادي إداريًا الاثنين المقبل وذلك بعد التأخر بسبب وجود بعض النواقص التي أدت إلى التأخير.

مفاجأة جديدة تصدم إدارة الأهلي

وأضاف العتيبي أن إدارة ماجد النفيعي هي من تدير النادي وتُصدر القرارات كما هي مسؤولة أيضًا عن المصروفات منذ صدور القرار الوزاري.

وأشار العتيبي إلى أن إدارة الراقي لا تزال تتفاجأ بالقضايا والمطالبات التي تتحملها إدارات سابقة، وكان آخرها مطالبة اللاعب الألماني ماركو مارين بالحصول على 20 مليون ريال.

الراقي عانى في موسم للنسيان

وتسعى إدارة الراقي لفرض الاستقرار على الفريق الكروي الأول بعد المعاناة التي ظهرت على الفريق في الموسم المنصرم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث احتل المركز الثامن في المسابقة بعد نتائج مخيبة وهزائم ثقيلة.

وكانت إدارة النفيعي فازت بالانتخابات في الأهلي خلفًا لإدارة المستقيل عبدالإله مؤمنة.

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