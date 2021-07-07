سبب تصرف كيليني الغريب ضد إسبانيا

المواطن - مروة نبيل

أثار قائد منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، جورجيو كيليني جدلًا بسبب تصرفه قبل إجراء قرعة ركلات الترجيح أمام إسبانيا، في نصف نهائي “يورو 2020”.

سبب تصرف كيليني

وعلق مدرب فريق روما الإيطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو، على الحالة التي ظهر بها جورجيو كيليني، وهو يمازح قائد منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، جوردي ألبا، بشكل غريب ولافت للانتباه.

وقال مورينيو خلال تصريحاته لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: “كيليني كان يضحك لأنه لم يكن مضطرًا لتنفيذ ركلة ترجيح.. ترتيبه رقم 10 من أصل 11 لاعبًا بالمنتخب، لم يكن عليه أي ضغط، لقد قام بعمله.. وفي تلك المرحلة كان الأمر متروكًا للآخرين”.

إيطاليا ضد إسبانيا

ولعب منتخب إيطاليا ضد إسبانيا على ملعب “ويمبلي”، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من “يورو 2020″، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، قبل أن يخطف الأزوري بطاقة التأهل بركلات الترجيح.

وينتظر منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بقيادة مانشيني، الفائز من مواجهة إنجلترا ضد الدنمارك التي ستُقام، مساء اليوم الأربعاء، لمواجهته في نهائي كأس الأمم الأوروبية.

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