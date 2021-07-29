سبب رغبة الاتحاد في ضم نجم الوحدة

المواطن - محمد سمعه

يسابق مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الزمن وذلك لضم الصفقات المفيدة للفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بقاء علاء آل حجي مع الوحدة سيكون ضعيفًا

ويضع العميد أنظاره على ضم لاعب الوسط علاء آل حجي نجم نادي الوحدة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أن فرص بقائه في صفوف فرسان مكة ستكون قليلة، بسبب هبوط الفريق لـ دوري الدرجة الأولى.

سبب اهتمام مدرب الاتحاد بالصفقة

ويرغب العميد في ضم علاء آل حجي صاحب الـ25 عامًا كون اللاعب يستطيع شغل مركزي خط الوسط والجناح، حيث سيكون خيارًا مثاليًا للمدرب فابيو كاريلي للاعتماد عليه كصانع ألعاب أو كجناح، خاصة أن رحيل الرأس أخضري غاري رودريغيز من صفوف العميد بات وشيكًا.

وفي حال نجح العميد في ضم علاء آل حجي فسيكون ثالث صفقة يحسمها العميد بعد ضمه للبرازيلي إيجور كورونادو من صفوف الشارقة الإماراتي والحارس أسامة المرمش من صفوف نادي التعاون.

يذكر أن الوحدة كان اشترط على نادي الاتحاد الحصول على 5 ملايين ريال لبيع علاء آل حجي له بالميركاتو الصيفي.

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