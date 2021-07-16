سبب رفض الهلال ضم محمد آل فتيل

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدافع محمد آل فتيل، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، قريبًا من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد أن رفض تجديد العقد مع الفريق مؤخرًا.

وكان اسم نادي الهلال بين الأندية المرشحة لضم آل فتيل صاحب الـ29 عامًا، وذلك من أجل تدعيم الصفوف الدفاعية.

الهلال يرفض ضم محمد آل فتيل:

وبحسب آخر التقرير فإن الهلال رفض فكرة ضم آل فتيل وذلك بعد أن طلب راتب قدره مليوني ونصف المليون ريال سنويًّا.

واتجه الهلال لضم مدافع آخر أو تعزيز صفوف الفريق بلاعب آخر في مكان آخر على أرضية الملعب.

آل فتيل خارج معسكر الأهلي:

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول في الأهلي بقيادة الألباني بيسنك هاسي كان استبعد محمد آل فتيل والبوسني ألفيس ساريتش واللاعب الألماني ماركو مارين من قائمة معسكر الراقي المقام حاليًّا في مدينة طبرقة التونسية.

وعانى آل فتيل مع الفريق الكروي الأول بـ الراقي في موسم 2020/ 2021، حيث احتل الراقي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى تأثير المشاكل الإدارية سلبيًّا على الفريق الأول، حيث تلقى هزائم تاريخية في دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا.

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