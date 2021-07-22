سحب كثيفة على الرياض وعسير وجازان وأمطار غزيرة متوقعة الليلة

المواطن - الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد الرياض ليلة غزيرة المطر مع غبار مؤقت ينتهي مع زوال السحب.

أمطار الرياض

ونشر الحصيني صورًا لخرائط الطقس المتوقع خلال الساعات المقبلة وعلق عليها بالقول: السحب الرعدية الممطرة مساء اليوم الخميس الساعة التاسعة على أجزاء من العاصمة الرياض وأجزاء من مناطق الرياض وعسير وجازان وشرق مكة وغرب الشرقية مع غبار متفاوت ووقتي يزول مع زوال السحب الرعدية مصاحب للسحب الرعدية حالة تروية الممطرة.

حالة الطقس غدًا

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقرير له عن حالة الطقس غدًا أن يحدث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال المملكة ومنطقة الرياض يمتد حتى شرورة ونجران.

نشاط الرياح السطحية

فيما يشمل نشاط الرياح السطحية مع شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الساحل على طول البحر الأحمر. في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقة الرياض خاصةً الجنوبية منها ومرتفعات مكة المكرمة.

حالة تروية مستمرة

وكان الحصيني، توقع في وقت سابق اليوم أن تشهد جازان وعسير أمطارًا غزيرة خلال الساعات المقبلة داعيًا إلى الابتعاد عن الأودية بسبب السيول المتوقعة. وقال الحصيني : السحب الرعدية الممطرة تتوالى على منطقتي جازان وعسير واليمن بأمطار من غزيرة لغزيرة جدًا آمل الابتعاد عن الأودية في تلك المناطق. وتابع : متوقع سيول قوية ومتوقع استمرار الحالة الممطرة تروية عليها مع متابعة ما تصدره الجهات المختصة من توجيهات.

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