سحب كثيفة على الرياض وعسير وجازان وأمطار غزيرة متوقعة الليلة

توقع خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد الرياض ليلة غزيرة المطر مع غبار مؤقت ينتهي مع زوال السحب.
أمطار الرياض
ونشر الحصيني صورًا لخرائط الطقس المتوقع خلال الساعات المقبلة وعلق عليها بالقول: السحب الرعدية الممطرة مساء اليوم الخميس الساعة التاسعة على أجزاء من العاصمة الرياض وأجزاء من مناطق الرياض وعسير وجازان وشرق مكة وغرب الشرقية مع غبار متفاوت ووقتي يزول مع زوال السحب الرعدية مصاحب للسحب الرعدية حالة تروية الممطرة.
حالة الطقس غدًا
نشاط الرياح السطحية
حالة تروية مستمرة
وكان الحصيني، توقع في وقت سابق اليوم أن تشهد جازان وعسير أمطارًا غزيرة خلال الساعات المقبلة داعيًا إلى الابتعاد عن الأودية بسبب السيول المتوقعة.
وقال الحصيني : السحب الرعدية الممطرة تتوالى على منطقتي جازان وعسير واليمن بأمطار من غزيرة لغزيرة جدًا آمل الابتعاد عن الأودية في تلك المناطق.
وتابع : متوقع سيول قوية ومتوقع استمرار الحالة الممطرة تروية عليها مع متابعة ما تصدره الجهات المختصة من توجيهات.
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