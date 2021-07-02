سرور: أعجبني إصرار حمدالله على العودة كهداف

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور باستعدادات مهاجم العالمي، المغربي عبدالرزاق حمدالله لانطلاقة منافسات الموسم الرياضي الجديد.

سرور يُشيد باستعدادات حمدالله

ويحرص المهاجم المغربي على مواصلة التدريب خلال الإجازة الحالية والعمل على إنقاص وزنه، من أجل الاستعداد بشكل مميز للموسم الجديد، ما دفع سرور للإشادة به، وقال: “أعجبني حمدالله بإصراره على العودة كهداف”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اللاعب مهتم بالتمارين وعدم التوقف لحين الالتحاق بالمعسكر وهذا ما نقول عنه، الفكر الاحترافي حمدالله سيشكل بإذن الله جبهة هجوم مع أبو بكر وتاليسكا بعد توفيق الله”.

المهاجم المغربي يطمئن الجماهير

وطمأن المهاجم المغربي جماهير النصر بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت تقارير صحافية قد أكدت خلال الأيام الماضية عن احتمالية عقد صفقة تبادلية بين ناديي النصر والاتحاد، تقضي بانتقال النجم المغربي إلى صفوف العميد، على أن ينتقل حارس مرماه فواز القرني إلى العالمي بداية من الموسم المقبل.

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