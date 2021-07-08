سرور: دوري محمد بن سلمان ينقصه حكام مميزون

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور عن الأمر الذي ينقص دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

سرور يُطالب بحكام مميزين

وقال هاشم سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لا ينقص دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلا حكام مميزون، وفار صاحي طوال وقت المباراة عندها حتمًا سيخرج الكل راضيًا من المباراة”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة هاشم سرور، وأبدوا اتفاقهم التام معه، مؤكدين أن المباريات تحتاج إلى حكام نخبة، كما أكدوا على ضرورة تطوير النقل التلفزيوني والإخراج المحترف، لضمان النقل بأفضل شكل ممكن.

تشفير دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، ترددت أنباء خلال الفترة الماضية تُشير إلى احتمالية تشفير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداية من الموسم الرياضي المقبل، ولكن لم يتم حسم الأمر بشكل رسمي حتى الآن، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري المحترفين موسم 2021/ 2022، يوم 12 من شهر أغسطس المقبل، على أن تختتم المسابقة شهر مايو المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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